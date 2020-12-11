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İstanbul'da terör operasyonu! Yakalandılar

Son dakika haberine göre; polisi terör örgütleri ile El-Şam’a sekiz ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Ülkemizi hedef alacak terör saldırıları düzenleyebilecekleri değerlendirilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 11.12.2020
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İstanbul'da terör operasyonu! Yakalandılar

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir El-Şam'a (HTŞ) operasyon düzenledi. Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Sultanbeyli ve Kağıthane İlçeleri'nde 18 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Ülkemizi hedef alacak terör saldırıları düzenleyebilecekleri değerlendirilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, iki kuru sıkı tabanca ve 16 mermi ele geçirildi.

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