FIRTINA-2'nin TSK'ya ilk teslimat tarihi belli oldu

AZAMİ 40+ KİLOMETRE MENZİL

Şu ana kadar yaklaşık 280 adet üretilen T-155 FIRTINA Obüsleri, MKE Kurumu tarafından geliştirilen top ve mühimmat ile Roketsan tarafından geliştirilen Dipten Yanma Ünitesi (DYÜ) sayesinde 40+ kilometre menzile kadar atış yapabilmektedir. Güneş Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, Bahar Kalkanı Harekatı gibi birçok operasyon kullanılan T-155 FIRTINA Obüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en stratejik atış destek vasıtaları arasında bulunuyor.