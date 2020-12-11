Başkan Erdoğan şehit Yüzbaşı Kurt ve Uzman Çavuş Anar'ın ailelerine başsağlığı diledi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Rasulayn ilçesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
GÜNDEM DHA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Rasulayn ilçesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan mesajında, Kurt ve Anar'ın ailelerine başsağlığı diledi.