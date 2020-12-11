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Başkan Erdoğan şehit Yüzbaşı Kurt ve Uzman Çavuş Anar'ın ailelerine başsağlığı diledi

Son dakika haberi... Başkan , 'nin Rasulayn ilçesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan ve Jandarma Oğuzhan Anar'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020
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Başkan Erdoğan şehit Yüzbaşı Kurt ve Uzman Çavuş Anar'ın ailelerine başsağlığı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Rasulayn ilçesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan mesajında, Kurt ve Anar'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Son dakika: Resulayn şehitleri Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Uzman Çavuş Oğuzhan Anara veda! SON DAKİKA: RESULAYN ŞEHİTLERİ JANDARMA YÜZBAŞI YASİN KURT VE UZMAN ÇAVUŞ OĞUZHAN ANAR'A VEDA!

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