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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde koronavirüs vakası kalmadı

Diyarbakır'da artan vaka sayısıyla birlikte gelen yeni tedbirler sonuç verdi. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde sıfırlandı.

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Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde koronavirüs vakası kalmadı

salgını nedeniyle alınan sıkı tedbirler ve vatandaşların duyarlığıyla, 12 bin kişinin yaşadığı Çüngüş ilçesinde vaka sayısı sıfırlandı. İçişleri Bakanlığı'nca 12 Kasım'da koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik, özellikle yaya yoğunluğunun olduğu cadde ve meydanlarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için genelge yayımlandı.

Genelge kapsamında, vatandaşın özellikle yoğun olarak bulunduğu meydanlar ve toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasaklandı. Bu kapsamda Çüngüş ilçe Kaymakamı Tuncay Kaldırım'ın talimatıyla denetimler sıklaştırıldı.

"SİGARA KONUSUNDA BUGÜNE KADAR CEZA YAZMADIK"

Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, 12 Kasım'da ulusal bazda sigara yasağı geldiğini ifade ederek, "Denetimler sonucunda gördük ki vatandaşımız birebir bu sigara yasağına uydu. Biz sigara konusunda bugüne kadar ceza yazmadık. Bu anlamda vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Biz ne kadar sıkı denetlediysek onlar da bu kurala uydular. Bu vesileyle günlük 2- 3 paket sigara içen vatandaşımız yarım pakete kadar sigara içme seviyesini düşürdü. Bu anlamda da bir artısı oldu ilçemize. Gerek sigara yasağı olsun gerekse diğer almış olduğumuz yerel ve ulusal bazda bütün önlemlere birebir uydular. Temizlik, maske ve mesafe kuralına çok ciddi anlamda uyuldu. Kalabalık ortamlar oluşturmadılar. Hem kamu görevlileri hem de vatandaş bu işte birebir mücadele ettik. Çok şükür sonuç aldık. Bir tebrik de filyasyon ve hastane ekibimize ediyorum. Onlar da gerçekten bu işin yaklaşık bir yıldır yükünü çekiyorlar. Özel hayatlarını bir kenara bıraktılar. Bu işle mücadele ediyorlar. Bizim bir ayağımız da onlar" diye konuştu.

"2 PAKET SİGARA İÇİYORDUM, YARIM PAKETE DÜŞTÜ"

İlçe sakini Serkan Kaya, yasaktan önce günde 2 paket sigara içtiğini dile getirerek, "8 caddemizin tamamın da yasak mevcut. İçmek isteyen gidip ara sokakta içiyor. Kimseyi rahatsız etmemek şartıyla içiyor ama genelde azalttık. Ben günde 2 paket sigara içiyordum. Şuan yarım pakete düştü. Yasaklardan dolayı, bayağı da iyi oldu. Hem maddi hem de manevi anlamda kazancımız var" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çiftçi de, ilçenin yaşlı nüfusuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"O yüzden herkes tedbirlere uymak zorunda ve uyuyoruz da zaten. Sigara yasağı geldiğinden itibaren meydanda sigara atıkları toplanmadı. Kimse sigara içmiyor. Bu yüzden vakalarımız düştü."

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