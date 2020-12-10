Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüs toplam vaka sayısını ilk kez açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı o rakamları ilk kez açıkladı! İşte Türkiye'nin toplam vaka sayısı...
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş ve Türkiye'nin toplam vaka sayısının açıklanacağını ifade ettmişti. O rakam belli oldu.
TÜRKİYE'NİN TOPLAM VAKA SAYISI 1 MİLYON 748 BİN...
Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.
Dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle Türkiye'deki toplam vaka sayısını açıklayacaklarını duyurmuştu.
Bakan Koca'nın açıklamasının ardından 11 Mart'ta ortaya çıkan ilk vaka sonrası Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Günlük Koronavirüs Tablosuna eklenen bilgiye göre, Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.
Vaka sayısı, tablonun "toplam" olarak adlandırılan bölümünde yer alırken, bu bölümde ayrıca toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579, vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567, vefat 15 bin 751, ağır hasta 5 bin 943, iyileşen hasta sayısı ise 452 bin 593 olarak kayıtlara geçti.
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Tabloya göre son 24 saatte 220 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 15 bin 751'e yükseldi.
Bugün toplam 206 bin 202 test yapılırken, 30 bin 424 yeni vaka ve 5 bin 918 yeni hasta tespit edildi.
Toplam vaka sayısının 564 bin 435 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 232 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 452 bin 593'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 943 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 5 bin 918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık." dedi.