



DİSİPLİNE EDECEK YAPI LAZIM

İhracatçı boş konteyner bulamıyor, gemilerde rezervasyon sorunu var ve navlun fiyatlarında dolar bazında yüksek artış oldu. Şu anda ihracatçı üyelerimizin yüzde 92'si bu problemi yaşıyor. Pandemi döneminde uluslararası ticarette deniz taşımacılığında dengeler bozuldu. Deniz lojistiğinde strateji ortaya koyup, tarafları disipline eden yapı lazım.



İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki



SORUN EN AZ ALTI AY SÜREBİLİR

Navlun fiyatlarındaki sert yükseliş tüm dünya ülkelerini ilgilendiren bir problem haline geldi. Sektördeki firmalar ile yaptığımız görüşmeler sonrası bu sorunun altı ay kadar daha süreceği söyleniyor. O tarihten sonra da nasıl seyredeceğini şu anda bilmiyoruz. Nakliye için uluslararası bir mekanizma da yaratılabilir çözüm için. Devletin taşımacılık sektöründeki firmalara bu süreçten çıkmak ve ihracatın devam etmesi için yardımcı olması lazım.

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