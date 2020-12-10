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Başkent'te sahte reçete operasyonu: 23 gözaltı

Başkent'te sahte reçeteler düzenleyerek Kurumunu zarara uğrattıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların organ nakli yapılmış gibi gösterdikleri kişiler adına sahte reçeteler düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumunu 1 milyon 800 bin lira zarara uğrattıkları öne sürüldü.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 10.12.2020
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Başkent'te sahte reçete operasyonu: 23 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu hastanesinde sahte evrak hazırlayarak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen gruba yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.

179 sahte reçete düzenledikleri ve Sosyal Güvenlik Kurumunu 1 milyon 800 bin lira zarara uğrattıkları iddia edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda reçeteyle özel reçeteye tabi 3 bin 500 ilaç ele geçirildi.

Aralarında kamu hastanesinde çalışan bilgi işlem ve güvenlik görevlileriyle eczacı kalfalarının da bulunduğu zanlıların, gerçekte hasta olmayan kişileri kimlik bilgilerini kullanarak organ nakli yapılmış gibi gösterdikleri ve ilaç kullanım raporları çıkardıkları, yeni tip koronavirüs salgınından da faydalanarak aile hekimleri üzerinden reçete yazdırdıkları, temin ettikleri ilaçlardan haksız gelir sağladıkları öne sürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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