10 Aralık 2020, Perşembe
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Bitcoin altına zarar mı verecek? Uzmanlardan altın ve Bitcoin yorumu

Kripto para ve borsa dünyasının uzmanları JPMorgan analistleri ve altının son durumunu değerlendirdi. Kripto para dünyasının gelişmesiyle Bitcoin'e yapılan yatırımların, uzun vadede altına zarar vereceği belirtildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.12.2020
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Bitcoin altına zarar mı verecek? Uzmanlardan altın ve Bitcoin yorumu

ve arasındaki çekişme her geçen gün artıyor. Peki altın artmaya devam edecek mi? Bitcoin altının yükselişini durduracak mı? Nikolaos Panigirtzoglou'nun da bulunduğu JPMorgan analistleri, altın ve Bitcoin hakkındaki değerlendirmeleriyle dikkat çekti.

ALTIN ZARAR GÖRECEK

Bitcoin ve altın hakkındaki konuşmalara JPMorgan tarafından da bir yorum geldi. JPMorgan, uzun vadede Bitcoin'e yapılan yatırımların artacağını ve altın boğalarının zarar göreceğini söyledi. Açıklamayı yapan JPMorgan analisti, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan eğilimini vurguladı.

BITCOIN'E YATIRIMLAR ARTTI

Bloomberg haber ajansının paylaştığı haberde, içlerinde Nikolaos Panigirtzoglou'nun da bulunduğu JPMorgan analistlerinin Bitcoin ve altın üzerine yaptığı önemli yorumlar oldukça dikkat çekti.

Finans sektöründe kripto paraların yükselişe geçmesiyle altının zarar gördüğünü ifade eden analistler, ekim ayından beri Bitcoin'e yapılan yatırımların arttığını, altın fonlarından ise yatırımcıların büyük oranda çekildiklerini söyledi.

JPMorgan, kripto paralarda görülen bu yükseliş trendinin kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle birlikte uzun vadede devam edeceğini dile getirdi.

"Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'i benimsemesi daha yeni başlıyor. Fakat altının bu yatırımcılar tarafından benimsenmesi ise oldukça ileri seviyede."

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