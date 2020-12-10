Bitcoin altına zarar mı verecek? Uzmanlardan altın ve Bitcoin yorumu
Kripto para ve borsa dünyasının uzmanları JPMorgan analistleri Bitcoin ve altının son durumunu değerlendirdi. Kripto para dünyasının gelişmesiyle Bitcoin'e yapılan yatırımların, uzun vadede altına zarar vereceği belirtildi.
ALTIN ZARAR GÖRECEK
Bitcoin ve altın hakkındaki konuşmalara JPMorgan tarafından da bir yorum geldi. JPMorgan, uzun vadede Bitcoin'e yapılan yatırımların artacağını ve altın boğalarının zarar göreceğini söyledi. Açıklamayı yapan JPMorgan analisti, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan eğilimini vurguladı.
BITCOIN'E YATIRIMLAR ARTTI
Bloomberg haber ajansının paylaştığı haberde, içlerinde Nikolaos Panigirtzoglou'nun da bulunduğu JPMorgan analistlerinin Bitcoin ve altın üzerine yaptığı önemli yorumlar oldukça dikkat çekti.
Finans sektöründe kripto paraların yükselişe geçmesiyle altının zarar gördüğünü ifade eden analistler, ekim ayından beri Bitcoin'e yapılan yatırımların arttığını, altın fonlarından ise yatırımcıların büyük oranda çekildiklerini söyledi.
JPMorgan, kripto paralarda görülen bu yükseliş trendinin kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle birlikte uzun vadede devam edeceğini dile getirdi.