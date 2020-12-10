Bitcoin altına zarar mı verecek? Uzmanlardan altın ve Bitcoin yorumu

ALTIN ZARAR GÖRECEK

Bitcoin ve altın hakkındaki konuşmalara JPMorgan tarafından da bir yorum geldi. JPMorgan, uzun vadede Bitcoin'e yapılan yatırımların artacağını ve altın boğalarının zarar göreceğini söyledi. Açıklamayı yapan JPMorgan analisti, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan eğilimini vurguladı.