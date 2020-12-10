Mersin'de 'sahte bahis kuponu' operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

UYUŞTURUCU DA ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, S.T. ile 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda biri kurusıkı, 2 tabanca, 2 dizüstü bilgisayar, 11 cep telefonu, harddisk, çok sayıda sim kart ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.