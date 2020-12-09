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Son dakika: Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı: Sokağa çıkma yasağı genişleyecek mi? Gözler Bakan Koca'nın açıklamasında

Son dakika haberine göre Koronavirüs saat 17.00’de toplanacak. Toplantının ardından saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Yeni yasakların getirip getirilmeyeceği merak konusu. Diğer madde ise aşısı...

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Son dakika: Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı: Sokağa çıkma yasağı genişleyecek mi? Gözler Bakan Koca'nın açıklamasında

Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Toplantıda son koronavirüs verileri ve alınan tedbirler görüşülecek.

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı genişleyecek mi? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın açıklamasında SON DAKİKA: KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANIYOR! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENİŞLEYECEK Mİ? GÖZLER SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMASINDA

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000'e toplamda ise 20.000.000'a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000'e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.

8 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI:201.219
VAKA SAYISI: 33.198
HASTA SAYISI: 6.593
VEFAT SAYISI: 211
İYİLEŞEN SAYISI: 5.245

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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