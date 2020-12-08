08 Aralık 2020, Salı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sırasıyla Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor

, ", , , Hatay Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek durumu tekrar gözden geçirdik. Bu illerimizde sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, , , ve Hatay illerinin valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla video konferans yoluyla görüşerek son durumu tekrar gözden geçirdiklerini bildirdi.

Bu illerde sabit vaka artışı olduğuna ve ağır hasta yükünün arttığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Sırasıyla Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor.

İzmir'de yatak doluluk oranı yüzde 59, doluluk oranı yüzde 83. Adana'da yatak doluluk oranı yüzde 62, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81.

Mersin'de yatak doluluk oranı yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 84.

Hatay'da yatak doluluk oranı yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 89.

Yerel ilave tedbirler hızlı ve zamanında devreye girince sonuç almak daha kolay.

Sorumluluk hepimizin. Ara vermeden mücadeleye devam edelim, birlikte kazanacağız."

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