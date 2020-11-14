CHP’de vekalet krizi! Antalya Büyükşehir Belediye Başkan vekilliği krizi derinleşiyor

Hastanede koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerine vekaleten görevlendirdiği “Meclis Üyesini” değiştirmesi krize yol açtı. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı. Yasin Anzerli, “Türk siyasi tarihinde ender görülen bir durum yaşanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Antalya’ya geldi ve koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Bu ziyaretten sonra belediyede bir vekalet krizi ortaya çıktı. Muhittin Böcek tedaviye başladığı andan itibaren Mehmet Hacıarifoğlu görevi yürütüyordu. Dün itibariyle yeni bir vekalet ortaya çıktı ve Meclis Üyesi Mehmet Başaran’a görev verildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu direktifi verdiği bilgisine ulaştık. Ancak görev başındaki Mehmet Hacıarifoğlu bu vekaletnameyi kabul etmedi. Bu nedenle şu anda CHP’de büyük bir kriz yaşanıyor.” diyerek son bilgileri anlattı.