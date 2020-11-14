14 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’de vekalet krizi! Antalya Büyükşehir Belediye Başkan vekilliği krizi derinleşiyor

CHP’de vekalet krizi! Antalya Büyükşehir Belediye Başkan vekilliği krizi derinleşiyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2020 12:24
Güncelleme:14.11.2020 12:25
Hastanede koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerine vekaleten görevlendirdiği “Meclis Üyesini” değiştirmesi krize yol açtı. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı. Yasin Anzerli, “Türk siyasi tarihinde ender görülen bir durum yaşanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Antalya’ya geldi ve koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Bu ziyaretten sonra belediyede bir vekalet krizi ortaya çıktı. Muhittin Böcek tedaviye başladığı andan itibaren Mehmet Hacıarifoğlu görevi yürütüyordu. Dün itibariyle yeni bir vekalet ortaya çıktı ve Meclis Üyesi Mehmet Başaran’a görev verildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu direktifi verdiği bilgisine ulaştık. Ancak görev başındaki Mehmet Hacıarifoğlu bu vekaletnameyi kabul etmedi. Bu nedenle şu anda CHP’de büyük bir kriz yaşanıyor.” diyerek son bilgileri anlattı.

CHP’de vekalet krizi! Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası ortalık karıştı
CHP’de vekalet krizi! Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası ortalık karıştı
Duygulandıran sözler: Bir can bir cana emanet
Duygulandıran sözler: Bir can bir cana emanet
İmamoğlu yine Türkiye'yi dünyaya şikayet etti
İmamoğlu yine Türkiye'yi dünyaya şikayet etti
MSB: Rus heyet ile toplantılar sürecek
MSB: Rus heyet ile toplantılar sürecek
Kaftancıoğlu Anayasa skandalına sessiz kaldı!
Kaftancıoğlu "Anayasa" skandalına sessiz kaldı!
İBB yarım bıraktı! İlçe belediyesi tamamladı
İBB yarım bıraktı! İlçe belediyesi tamamladı
Büyük operasyon başladı! 48 tim peşlerinde
Büyük operasyon başladı! 48 tim peşlerinde
Büyük operasyon başladı! 48 tim peşlerinde
Büyük operasyon başladı! 48 tim peşlerinde
'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı
'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı
Korkutan veri! 11 santimlik çökme
Korkutan veri! 11 santimlik çökme
27 yıllık hasreti bitti! O anları A Haber görüntüledi
27 yıllık hasreti bitti! O anları A Haber görüntüledi
FETÖ/PDY firarisi Ankara'da yakalandı
FETÖ/PDY firarisi Ankara'da yakalandı
Daha Fazla Video Göster