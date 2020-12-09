Son dakika: 09 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 08 Aralık'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 08 Aralık'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Tabloya göre son 24 saatte 217 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 15 bin 517'e yükseldi.
Bugün toplam 204 bin 411 test yapılırken, 31 bin 712 yeni vaka sayısı, 6 bin 213 kişinin de hastaneye yatan vaka oldu.