Son dakika: 09 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

Toplam vaka sayısının 558 bin 517 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 846 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 447 bin 361'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 901 olduğu açıklandı

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