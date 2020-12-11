11 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muhittin Böcek'ten CHP'yi karıştıran karar! Jet atamaya ‘dur’ dedi! Kılıçdaroğlu'na resti çekti

Muhittin Böcek'ten CHP'yi karıştıran karar! Jet atamaya ‘dur’ dedi! Kılıçdaroğlu'na resti çekti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2020 11:45
Güncelleme:11.12.2020 11:59
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na rest çekti. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na atanan Dr. Hüseyin Karakuş, Böcek tarafından görevden alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden taburu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çekti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na atanan Dr. Hüseyin Karakuş, başkan Böcek tarafından görevden alındı.

ADIGÜZEL'İN DAYISINI GÖREVDEN ALDI
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastalığı döneminde Dr. Hüseyin Karakuş, Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu tarafından genel sekreter yardımcılığı görevine getirilmişti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önceki gün makamına oturmasının ardından Karakuş'un görevine son verdi. Karakuş'un CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in dayısı olduğu bildirildi. Başkan Böcek'in görevinden aldığı Karakuş'un kızının ise Onursal Adıgüzel'in resmi danışmanı olarak hizmet verdiği öğrenildi.

2 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu. 2 ayı aşkın yoğun bakımda yatan Böcek, 3 Aralık'ta taburcu edilmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Böcek'ten CHP'yi karıştıran karar
Böcek'ten CHP'yi karıştıran karar
Resulayn şehitlerine veda!
Resulayn şehitlerine veda!
CHP'li başkan ağızları açık bıraktı!
CHP'li başkan ağızları açık bıraktı!
İBB Meclisi AK Parti Üyesi Saim Kadıoğlu'dan flaş açıklama!
İBB Meclisi AK Parti Üyesi Saim Kadıoğlu'dan flaş açıklama!
HDP milletvekilinden skandal hareket!
HDP milletvekilinden skandal hareket!
Yasa dışı bahis operasyonu! 5 milyon TL...
Yasa dışı bahis operasyonu! 5 milyon TL...
Son dakika: 10 ilde FETÖ operasyonu
Son dakika: 10 ilde FETÖ operasyonu
AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı
AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı
HDP'li Beştaş, Çelik ve Işık'ı savundu
HDP'li Beştaş, Çelik ve Işık'ı savundu
CHP'li vekil Kadıgil parti içindeki taciz ve tecavüzleri mazur gördü: Tabii ki olacak
CHP'li vekil Kadıgil parti içindeki taciz ve tecavüzleri mazur gördü: Tabii ki olacak
DHKP-C'li avukatın yakalanma görüntüleri
DHKP-C'li avukatın yakalanma görüntüleri
Bakanlık o veriyi ilk kez paylaştı
Bakanlık o veriyi ilk kez paylaştı
Daha Fazla Video Göster