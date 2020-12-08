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Türk Komandosu Bakü'yü marşlarla inletti! Her adımda dünya titredi

'da 10 Aralık Perşembe günü kutlanacak büyük zafer için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 'ye giden komandosu zafer yürüyüşü öncesinde prova yaptı. Türk Komandosu Bakü'yü "Vatan sana canım feda" marşıyla inletti.

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Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Türk Komandosu Bakü'yü marşlarla inletti! Her adımda dünya titredi

işgalinden kurtaran 3 bin askerinin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipmanlar da yer alacak.

Türk Komandosu Bakü'yü marşlarla inletti! Her adımda dünya titredi TÜRK KOMANDOSU BAKÜ'YÜ MARŞLARLA İNLETTİ! HER ADIMDA DÜNYA TİTREDİ

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Törende ayrıca, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek.

10 Aralık'ta yapılması öngörülen törene, Başkan da katılacak.

TÜRK KOMANDOLARI PROVA YAPIYOR

Bu zafer yürüyüşünde Azerbaycan ordusuna, komandoları da eşlik edecek.

Törene sayılı günler kala sokaklarına inen Türk komandoları, "" sloganlarıyla sokakları inletmeye başladı.

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