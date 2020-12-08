Türk Komandosu Bakü'yü marşlarla inletti! Her adımda dünya titredi
Azerbaycan'da 10 Aralık Perşembe günü kutlanacak büyük zafer için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bakü'ye giden Türk komandosu zafer yürüyüşü öncesinde prova yaptı. Türk Komandosu Bakü'yü "Vatan sana canım feda" marşıyla inletti.
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Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran 3 bin Azerbaycan askerinin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipmanlar da yer alacak.
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Törende ayrıca, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek.
10 Aralık'ta yapılması öngörülen törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
TÜRK KOMANDOLARI PROVA YAPIYOR
Bu zafer yürüyüşünde Azerbaycan ordusuna, Türk komandoları da eşlik edecek.
Törene sayılı günler kala Bakü sokaklarına inen Türk komandoları, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganlarıyla sokakları inletmeye başladı.