08 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığından koronavirüs için ‘karantina süresi’ açıklaması

Son dakika: Sağlık Bakanlığından koronavirüs için ‘karantina süresi’ açıklaması

Son dakika haberine göre , "Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır." açıklamasında bulundu.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığından koronavirüs için ‘karantina süresi’ açıklaması

Sağlık Bakanlığı, temaslılarda karantina süresine ilişkin değişikliğin çeşitli çevrelerce yanlış yorumlanması sebebiyle bir açıklama yayımladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından konu hakkında yayımlanan açıklama şu şekilde:

"Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından 'yakın temaslıların karantina süresine' ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğu görülmüştür. Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir.
Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır.
Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA