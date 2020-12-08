AK Parti Milletvekili Özlem Zengin’den başörtüsü yasakçılarına net cevap: Taşlar yerine oturana kadar konuşmaya devam
AK Parti Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili avukat Özlem Zengin’den başörtüsü yasakçılarına cevap verdi. Zengin şu ifadeleri kullandı: "Son zamanlarda başörtülü kadınların tarihte yaşadığı hak gasplarını dile getirmesinden bazıları büyük rahatsızlık duyuyor. Milyonlarca kadının hayatına geleceğine mal olan yaşanmış gerçekliğin hatırlatılması, özellikle yasaklara değil yasaklardan kurtuluşa 'özgürlüğe' ve 'özgürlüğün yolunu açanlara' vurgu yapılması adeta bir suç gibi saldırıya uğruyor. Bu yasaklardan kurtuluşu her telaffuz ettiğimizde yaşanan saldırı ve üslup, artık sesli konuşamayan ‘yasakçı’ zihinlerin bir yerlerde canlı olduğunun kaçınılmaz sızıntısı adeta! Taşlar yerine oturana kadar konuşmaya devam..."
AK Parti Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili avukat Özlem Zengin, son zamanlarda başörtülü kadınların tarihte yaşadığı hak gasplarını dile getirmesinden bazılarının büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi.
Özlem Zengin; "Bu yasaklardan kurtuluşu her telaffuz ettiğimizde yaşanan saldırı ve üslup, artık sesli konuşamayan 'yasakçı' zihinlerin bir yerlerde canlı olduğunun kaçınılmaz sızıntısı adeta! Taşlar yerine oturana kadar konuşmaya devam..." dedi.
BEHİCE BORAN VE ŞULE YÜKSEL ŞENLER ÖRNEĞİ
Özlem Zengin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, geçmişte yaşanan başörtüsü yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zengin; Behice Boran'ın, hem şahsiyeti hem de mücadelesiyle takdir ettiği çileli bir insan olduğunu belirterek, "Şule Yüksel Şenler, Papa'nın ziyaretiyle ilgili gazete yazısından mahkum olmuştur. Kıyafetlerinden bağımsız olarak şahsi durumları fikirleri sebebiyle mağdur olan kadınlar var mıdır? İşte var!" dedi.
"BAŞÖRTÜLÜ KADINLARIN TARİHTE YAŞADIĞI HAK GASPLARINI DİLE GETİRMESİNDEN BAZILARI BÜYÜK RAHATSIZLIK DUYUYOR"
AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin şunları söyledi:
"Bu hak mağduriyetlerinin hiçbirini reddetmediğim gibi, yaşananların hatırlanması ve doğru yorumlanması gelecek ve adalet için önemi daima hatırımda. Ama biz bambaşka bir konudan bahsediyoruz. Kategorik bir yasaktan!"
"Sadece başörtüsü sebebiyle, şahıslarından bağımsız olarak, adı sanı kimlikleri fikirleri hiç fark etmeden engellenen insanları bu şahsi durumlarla mukayese etmek nasıl bir noksan muhakeme ürünüdür..."
"Fakat görüyorum ki son zamanlarda başörtülü kadınların tarihte yaşadığı hak gasplarını dile getirmesinden bazıları büyük rahatsızlık duyuyor. Neden?"
"Milyonlarca kadının hayatına geleceğine mal olan yaşanmış gerçekliğin hatırlatılması, özellikle yasaklara değil yasaklardan kurtuluşa 'özgürlüğe' ve 'özgürlüğün yolunu açanlara' vurgu yapılması adeta bir suç gibi saldırıya uğruyor."
"Tarihin varlık sebebi olan şu önemli noktayı anlamak gerekiyor. Bir meselenin artık yaşanmıyor olması ne unutulmasının ne de yok sayılmasının mazereti olamaz. Çünkü gerekli doğru konumlandırma yapılmazsa tekerrür kaçınılmazdır."
"Bu yasaklardan kurtuluşu her telaffuz ettiğimizde yaşanan saldırı ve üslup, artık sesli konuşamayan 'yasakçı' zihinlerin bir yerlerde canlı olduğunun kaçınılmaz sızıntısı adeta! Taşlar yerine oturana kadar konuşmaya devam..."