"Tarihin varlık sebebi olan şu önemli noktayı anlamak gerekiyor. Bir meselenin artık yaşanmıyor olması ne unutulmasının ne de yok sayılmasının mazereti olamaz. Çünkü gerekli doğru konumlandırma yapılmazsa tekerrür kaçınılmazdır."

"Bu yasaklardan kurtuluşu her telaffuz ettiğimizde yaşanan saldırı ve üslup, artık sesli konuşamayan 'yasakçı' zihinlerin bir yerlerde canlı olduğunun kaçınılmaz sızıntısı adeta! Taşlar yerine oturana kadar konuşmaya devam..."