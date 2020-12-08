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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

Son dakika haberi... , Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü. Görüşmede kritik konular ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Yukarı Karabağ ve Ukrayna konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu, fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilerek gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan 2 Rus vatandaşı konusu da ele alındı.

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