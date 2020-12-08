Azerbaycanlılar 10 Aralık'ta zaferini kutlayacak Başkan Erdoğan da törene katılacak

Azerbaycan halkı ve aydınları, 44 gün süren savaşta daima yanlarında olan Türk halkı ve Başkan Erdoğan'ın desteğini, iki ülke arasındaki kardeşliğin fiili örneği olarak görüyor.

Vatandaşlar, Erdoğan'ın 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak olmasını ise Türkiye ve Azerbaycan'ın kötü ve zor günde olduğu gibi iyi günde de bir arada olmasının açık örneği olarak değerlendiriyor.

Ermenistan işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek tören için Bakü adete süslendi. Tüm caddeler, binalar, araçlar Azerbaycan ve Türkiye baraklarıyla donatıldı. Askeri birliklerin ve araçların geçeceği yollar hazırlandı. Tören alanına, gelecek misafirler için platformlar kuruldu.