Bartın’da pozitif hasta pazara girmek isterken yakalandı

Gerçekleştirilen kontrollerde pazar yerine girmek isteyen S.Ç. (40) isimli vatandaşın korona virüs testinin pozitif olduğu anlaşıldı. Korona virüs testi pozitif olduğu için evinde karantina altında olması gerekirken sokağa çıkan ve pazar yerine girmek isteyen S.Ç. ekiplerce kontrol noktasındaki izole odasına alındı. 112 ekiplerince izole odasından alınan S.Ç. ambulansla Bartın Devlet Hastanesi pandemi servisine götürüldü.