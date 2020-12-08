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Bartın’da pozitif hasta pazara girmek isterken yakalandı

’da pazar yerine girmek isteyen vatandaşın koronavirüs testinin pozitif olduğu ve karantinada olması gerektiği kontrol noktasındaki " Kodu" sorgulamasında ortaya çıktı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Bartın’da pozitif hasta pazara girmek isterken yakalandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde kurulan pazar yeri girişlerinde her bir vatandaşın ateşi kolluk kuvvetlerince tek tek ölçülüyor. Ayrıca pazar girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında pazar alanına girmek isteyen tüm vatandaşların Kodu sorgulamaları yapılıyor.

Gerçekleştirilen kontrollerde pazar yerine girmek isteyen S.Ç. (40) isimli vatandaşın korona virüs testinin pozitif olduğu anlaşıldı. Korona virüs testi pozitif olduğu için evinde karantina altında olması gerekirken sokağa çıkan ve pazar yerine girmek isteyen S.Ç. ekiplerce kontrol noktasındaki izole odasına alındı. 112 ekiplerince izole odasından alınan S.Ç. ambulansla Bartın Devlet Hastanesi pandemi servisine götürüldü.

Karantinada olması gerekirken sokağa çıkan ve pazaryerine girmek isterken HES Kodu sorgulamasına takılan S.Ç.'nin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

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