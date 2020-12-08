Son dakika: Türkiye'nin yeni Washington ve Darüsselam Büyükelçileri belli oldu! Başkan Erdoğan imzaladı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi. İşte atama listesi...
GÜNDEM AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.
Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.
Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği isimler şöyle: