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Son dakika: Türkiye'nin yeni Washington ve Darüsselam Büyükelçileri belli oldu! Başkan Erdoğan imzaladı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 'nin görevine, Tokyo Büyükelçisi getirildi. AFAD Başkanı da, Türkiye'nin Tanzanya'daki görevine getirildi. İşte atama listesi...

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.

Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği isimler şöyle:


Son dakika | Türkiyenin yeni Washington büyükelçisi Murat Mercan oldu SON DAKİKA | TÜRKİYE'NİN YENİ WASHİNGTON BÜYÜKELÇİSİ MURAT MERCAN OLDU
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