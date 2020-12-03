Ukrayna Türk SİHA'lar ile Karabağ taktiğini uygulamaya geçti

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusu karşısında 44 gün içinde elde ettiği tarihi zaferde uyguladığı strateji, Ukrayna ordusunun yürüttüğü büyük çaplı askeri tatbikatta deneniyor. Bayraktar TB2'lerin de kullanıldığı tatbikatta, İHA/SİHA'larla tank, piyade ve topçu gibi geleneksel birliklerin etkileşim halinde olduğu savaş stratejisi, belirlenen senaryolarda uygulanıyor.

UKRAYNA HAYRAN KALDI DENEMEYE GEÇTİ

Benzer strateji, bugünlerde Ukrayna ordusu tarafından deneniyor. Büyük çaplı bir askeri tatbikat başlatan Ukrayna ordusu, keşif ve saldırı dronlarını geleneksel kuvvetlerle, yani tanklar, piyade ve toplar ile birlikte kullanarak, Suriye ve Karabağ örnekleriyle, olası operasyonlara karşı hazırlanıyor.

Ukrayna ordusu, tatbikatta Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB2'leri de yoğun olarak kullanıyor.

PENTAGON, ABD ORDUSUNUN DERS ALMASINI İSTEDİ

Karabağ Savaşı'nın ardından Pentagon'da görevli üst düzey bir general, Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmeye izin verdiğini söyleyerek, bu taktileri Çin ve Rusya'nın da kullanabileceğini ifade etmişti.

ABD ordusunun bu tür bölgesel çatışmaların deneyimlerinden ders alması gerektiğini belirtmişti.

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