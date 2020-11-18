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Ukrayna Türkiye'den yeni Bayraktar TB2 siparişine hazırlanıyor

, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ’ya ilave Bayraktar Silahlı () siparişi vermeye hazırlanıyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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Ukrayna Türkiye'den yeni Bayraktar TB2 siparişine hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıllarda devletine bağlı savunma ihracatı ajansı UkrSpetsExport aracılığı ile 'dan 6 adet Bayraktar tedarik eden Ukrayna , Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına binaen yeni sipariş vermeye hazırlanıyor. Defense Express tarafından Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Ukrayna tarafından sipariş edilecek yeni Bayraktar TB2 SİHA'lar, ile Azak Denizi kıyılarının korunması için tedarik edilecekler.

YIL SONUNA KADAR...

Ukrayna Savunma Bakanlığı, yıl sonuna kadar vermeyi planladığı yeni sipariş ile mobil yer kontrol istasyonlarına ek olarak sabit yer kontrol istasyonu (YKİ) da tedarik etmeyi ve böylelikle sürekli istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) faaliyeti icra etmeyi amaçlıyor.

TOPLAM 48 ADET TEDARİK EDECEK

Savunmasanayist'nin haberine göre; Donbass muharebe sahasındaki Rus ana muharebe tanklarına (AMT) karşı Roketsan MAM-L mühimmatlarıyla teçhiz edilen Bayraktar TB2 SİHA'ları kullanmayı amaçlayan Ukrayna , toplamda 48 adet Bayraktar TB2 SİHA daha tedarik etmeyi amaçlıyor.

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