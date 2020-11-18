Ukrayna Türkiye'den yeni Bayraktar TB2 siparişine hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıllarda Ukrayna devletine bağlı savunma ihracatı ajansı UkrSpetsExport aracılığı ile Baykar Savunma'dan 6 adet Bayraktar TB2 SİHA tedarik eden Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına binaen yeni sipariş vermeye hazırlanıyor. Defense Express tarafından Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Ukrayna tarafından sipariş edilecek yeni Bayraktar TB2 SİHA'lar, Karadeniz ile Azak Denizi kıyılarının korunması için tedarik edilecekler.