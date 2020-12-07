07 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Rus lider Putin'den orduya "Avcı" talimatı: Derhal bitirin

Rus lider Putin'den orduya "Avcı" talimatı: Derhal bitirin

ve arasındaki çatışmalar sonucu Ermenistan'ın uğradığı hezimet 'nın savunma sistemleri konusunda yetersizliğini ortaya çıkmasının ardından Rusya Devlet Başkanı ’in ’na "Avcı" adını verdiği saldırı İHA'larının en kısa zamanda hazırlanması talimatını verdi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
ABONE OL
Rus lider Putin'den orduya Avcı talimatı: Derhal bitirin

'ın 'a karşı elde ettiği tarihi başarıda büyük rol oynayan TB2 insansız hava araçları 'nın savunma sistemlerinin yetersizliğini ortaya koydu.

Dünya basının övgüler yağdırdığı Türk İHA'lara ilişkin Rusya Devlet Başkanı 'in 'na "Avcı" adını verdiği saldırı İHA'larının en kısa zamanda hazırlanması için "Çok uzadı, derhal bitirin" talimatını verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı "Avcı" adı verilen saldırı İHA sistemlerinin en kısa sürede tamamlanması için askeri personele talimat verdiği ifade edildi.

Öte yandan "Okhotnik" isimli İHA'ların Rus ordusuna teslimi belirlenen tarihe göre 2024 yılında başlayacaktı.

TÜRK SİHA'LARI RUS BASININDA GÜNDEM OLMUŞTU

Rus İzvestiya gazetesi, semalarına "Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının tamamen hakim olduğu" yorumuna yer verdi. Aleksey Hlopotov adlı askeri uzman, gazeteye yaptığı değerlendirmede, "Gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim. Ermenistan'ın tankları İHA'lar karşısında çaresiz durumda. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA