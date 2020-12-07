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Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tartışma yaşanıyor

İstanbul Milletvekili "CHP'nin adayı hazır. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir isim” açıklaması yaparken İYİ “Genel ve ittifak yaptığımız CHP, Cumhurbaşkanı adayını parti içinden belirlemiş... İsmini sonra açıklayacakmış. İYİ Parti'nin de adayı belli, liderimiz sayın . Milletimize hayırlı olsun” karşılığını verdi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tartışma yaşanıyor

İstanbul Milletvekili , CHP'nin adayının hazır olduğunu ve kendi partisinin içinden bir isim olduğunu açıklarken, İYİ ise, adaylarının İYİ Parti Genel Başkanı olduğunu söyledi.

ÇELİK: İYİ PARTİ'NİN ADAYI BELLİ, LİDERİMİZ MERAL AKŞENER

Ahmet Çelik, Gürsel Tekin'in, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır.. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir isim" açıklamasına cevap verdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik "Genel ve ittifak yaptığımız CHP, Cumhurbaşkanı adayını parti içinden belirlemiş... İsmini sonra açıklayacakmış. İYİ Parti'nin de adayı belli, liderimiz sayın Meral Akşener. Milletimize hayırlı olsun" açıklaması yaptı.

TEKİN: CUMHURBAŞKANI ADAYI HAZIR.. BİZİM KENDİ PARTİMİZ İÇİNDE, HEPİMİZİN KABUL ETTİĞİ BİR ADAY

Gürsel Tekin, cumhurbaşkanlığı seçimi için partilerinde kimin aday gösterileceğinin belli olduğunu iddia etti.

Gürsel Tekin, şunları söyledi:

"Hiç kimse kusura bakmasın CHP'nin adayı olmaz olur mu? Elbette CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı var. Ama adayınızı bugünden ilan etmeye kalkarsanız Millet İttifakı dışında dahil olabilecek birçok siyasi partinin de önünü kesersiniz. Yoksa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir aday. Ama aynı adayın Millet İttifakı için bugünden kabul görüp görmeyeceğini bugünden karar verirsek tam da Cumhur İttifakı'nın istediği tuzağa düşeriz. O tuzağa düşmemek için... Kimse merak etmesin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır."

BAHÇELİ: CUMHUR İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİDIR

Genel Başkanı , 7 Eylül 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri zamanında yapılacaktır. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'dır. Milliyetçi Hareket Partisi ise bu amaç doğrultusunda sonuna kadar çalışacak, milletimizin tertemiz iradesinden ilhamını alarak gereğini şimdiden tam ve eksiksiz şekilde ifa edecektir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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