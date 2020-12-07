Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tartışma yaşanıyor

TEKİN: CUMHURBAŞKANI ADAYI HAZIR.. BİZİM KENDİ PARTİMİZ İÇİNDE, HEPİMİZİN KABUL ETTİĞİ BİR ADAY

Gürsel Tekin, cumhurbaşkanlığı seçimi için partilerinde kimin aday gösterileceğinin belli olduğunu iddia etti.

Gürsel Tekin, şunları söyledi:

"Hiç kimse kusura bakmasın CHP'nin adayı olmaz olur mu? Elbette CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı var. Ama adayınızı bugünden ilan etmeye kalkarsanız Millet İttifakı dışında dahil olabilecek birçok siyasi partinin de önünü kesersiniz. Yoksa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir aday. Ama aynı adayın Millet İttifakı için bugünden kabul görüp görmeyeceğini bugünden karar verirsek tam da Cumhur İttifakı'nın istediği tuzağa düşeriz. O tuzağa düşmemek için... Kimse merak etmesin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır."