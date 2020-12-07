Son dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Milli Elektrikli Tren müjdesi

Son dakika haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni) Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. Yarın itibarıyla ülkemizden çıkış yaparak, 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğuna devam ediyor." dedi.



MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN MÜJDESİ

Bakan ayrıca "Hepimizin göğsünü kabartan bir başka projemiz olan Milli Elektrikli Tren Setinin üretimine başlandı. 2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz. TÜRASAŞ'ın 2021 yılında prototip imalatına başlayacağı en güzel, en gerekli projelerden biri de Milli Banliyö Tren Seti. 225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesinin tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir."

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