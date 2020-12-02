Menemen Belediyesi'ne yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yerine Belediye Başkan Vekilliği seçimi yapıldı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin izlediği seçimde CHP ve İYİ Parti ittifakının fire verdiği gözlendi.

CHP VE İYİ PARTİ İTTİFAKINDA BULUNAN 18 MECLİS ÜYESİNDEN 3'Ü CHP'Lİ ADAYA OY VERMEDİ!

15 CHP ve 3 İYİ Parti Meclis üyesinin bulunduğu Millet İttifakı seçimde fire verdi ve 3 Meclis üyesi CHP'li üye Deniz Karakurt'a oy vermedi. Deniz Karakurt, kurayla Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.



CHP'nin üst düzey yöneticilerinin seçimi izlemesine rağmen 3 Meclis üyesinin AK Parti ve MHP'nin adayı AK Partili üye Aydın Pehlivan'a oy verdi.



CHP'Lİ ÜYE KURAYLA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı.



15 CHP, 3 İYİ Parti, 10 AK Parti, 2 MHP ve 1 Bağımsız Meclis üyesinin bulunduğu Menemen Belediyesi'nde; AK Parti ve MHP'nin adayı AK Partili üye Aydın Pehlivan; CHP ve İYİ Parti'nin adayı CHP'li üye Deniz Karakurt yarıştı.



İLK TURDA ÜÇTE İKİLİK ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

1. tur oylamada; CHP'li üye Deniz Karakurt 17, AK Partili Aydın Pehlivan 14 oy aldı. Üçte ikilik çoğunluk sağlamadığı gerekçesiyle ikinci tura geçildi.



2. tur oylamada; CHP'li üye Deniz Karakurt 16, AK Partili üye Aydın Pehlivan 15 oy aldı. Üçte ikilik çoğunluk sağlamadığı gerekçesiyle üçüncü tura geçildi.



3. TUR OYLAMADA İKİ ADAYDA EŞİT OY ALDI

3. tur oylamada; CHP'li üye Deniz Karakurt 15, AK Partili üye Aydın Pehlivan 15 oy ve üye Ali Aydın 1 oy aldı. Yarısından bir fazlası sağlanamadığı gerekçesiyle dördüncü tura geçildi.



4. TUR OYLAMADA İKİ ADAYDA EŞİT OY ALDI, CHP'Lİ ÜYE KURAYLA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

4. tur oylamada; CHP'li üye Deniz Karakurt 15, AK Partili üye Aydın Pehlivan 15 oy aldı. Bir oy boş sayıldı. 4. tur oylamada eşitlik bozulmayınca kura seçimine gidildi ve CHP'li üye Karakurt Belediye Başkan Vekili olarak belirlendi.



AK PARTİ, BAŞKANLIK SEÇİMİNE İTİRAZ EDECEK

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, başkanlık seçimine itiraz edeceklerini bildirdi.

Çelik, usule uygun bir kura seçimi olmadığını belirterek, "Oylama işlemlerinde herhangi bir yanlışlık olmamış fakat son turda yapılan kura çekimleri yönetmeliğe aykırı gerçekleşmiştir. 'Meclis Çalışma Yönetmeliği''nin 13/a maddesinde ki: 'Oylarda eşitlik halinde oylama bir defa daha tekrarlanır; yine eşitlik olursa meclis başkanınca kuraya başvurulur. Kura çekimi, birbirinin aynı olan ve üzerinde adlar yazılı bulunan kağıtlar bir torbaya konularak meclis başkanı tarafından çekilmek suretiyle yapılır. Torbadan çekilen isim kazanmış olur' ifadesine aykırı olarak, kura çekimleri cam fanus içerisinde gerçekleşmiştir. Bu kura çekiminin yönetmeliğe aykırı olması sebebiyle bugün (2 Aralık 2020) kuranın yeniden tekrarlanması için itirazda bulunacağız" dedi.



SERDAR AKSOY, ZİMMET VE İRTİKAP SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, belediyeye yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 7'si adli kontrol olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.