CHP'de istifa şoku! İl Genel Meclis Üyesi Hacı Ali Öztekin bu sözlerle duyurdu

CHP İlçe Başkanı Vakkas Acar ise Belediye Meclisinin aldığı karar ile ilgili olarak şu açıklamada bulunmuştu:

"Besni Belediye Meclis toplantısında,6. Madde Diyanete yatılı Kur'an kursu yapılmak amacıyla 686 ada 2 parsel tahsis edilmişken, aynı toplantının 10. maddesinde bu arsada 700 metre uzunlukta olan 1208 ada 3 parselin aynı amaçla Hayrat Derneğine verilmesinin kamu yararı neresindedir? Burada amaçlanan Kur'an eğitimi ise ilkokul, orta okul, liseler, ayrıca İmam Hatip Ortaokul ve Lise kısmı, bütün camilerimizde yaz aylarında düzenlenen Kur'an kursları ile halkımızın bu ihtiyacı giderilmektedir. Aynı Meclis toplantısında Müftülüğümüze aynı amaçla kullanılmak üzere, 686 ada 2 parseli yatılı Kur'an kursu yapmak amacıyla Diyanete tahsis edilmiştir. Buna hiçbir itirazımız yoktur. Aynı mahalle de 700 metre mesafede Diyanete aynı amaçla yer tahsisi yapılmışken, Besni'nin en değerli bölgelerinden kupon arsa olarak tabir edilen bir arsanın merkezi İstanbul'da bulunan derneğe tahsisinin adı ne olabilir? Bu kararda milletin menfaati nerededir? Bu kararda kamu yararı yoktur. Bu kararı verebilmek için arsanın gerçek sahibi olan Besni Halkına sormadan herhangi bir derneğe veya vakfa bedelsiz vermeniz kul hakkına girer ki, buda çok ağır bir vebaldir. Talebimiz bu kararınızı yeniden gözden geçirip Besni halkının mülküne sahip çıkmanızdır."





