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Son dakika: Bakanlık duyurdu! Bitlis’te Yıldırım-16 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "'te Yıldırım-16 operasyonu başlatıldı." denildi. Operasyonda, , Jandarma (), Polis Özel Harekat () ve timlerinden oluşan 2.571 personel görev alıyor.

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Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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Son dakika: Bakanlık duyurdu! Bitlis’te Yıldırım-16 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

Yıldırım-16 operasyonu başlatıldı. 'i kapsayan operasyona 2.571 personel katılıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan bülücü terör örgütünün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-16 SEHİ ORMANLARI" operasyonu başlatılmıştır.



Operasyonda; , Jandarma (), Polis Özel Harekat () ve timlerinden oluşan 2.571 personel [(153) operasyonel ] görev almaktadır.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 terörist etkisiz hale getirilmiş,

77 işbirlikçi yakalanmış, 455 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.




YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.




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