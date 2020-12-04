İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü

Türkiye, 2014'ten bu yana en ciddi kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya. Kurak geçen kış ayları, Türkiye'deki baraj doluluk oranlarını aşağı çekmeye devam ediyor. İşte İstanbul'daki barajların son durumunu A Haber Muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Kış mevsimine girmiş olmamıza rağmen ne yazıkki İstanbulluların su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesi giderek düşmeye devam ediyor. Doluluk oranına baktığımızda son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştığını görüyoruz. Çünkü İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı artık yüzde 25'in altına düştü.

İstanbul'daki su seviyesinin en düşük olduğu barajlardan biri de Sazlıdere Barajı oldu. Burada su seviyesi artık yüzde 5'lere düştü. Diğer barajlardaki durum ise şöyle: Istranca'da yüzde 22,82, Terkos'ta yüzde 25'lerde, Alibeyköy Barajı'ndaysa yüzde 28,99, Büyükçekmece'de yüzde 16'lardayken Ömerli'de yüzde 28 ve Darlık Barajı'nda ise yüzde 53.