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Son dakika: Şehidin kanı yerde kalmadı! Terör örgütüne ağır darbe: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Mehmet Altun’un şehit düşmesinin ardından başlatılan operasyonda Mehmetçik, silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı. Operasyon sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 17 teröristi etkisiz hale getirdi.

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Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Son dakika: Şehidin kanı yerde kalmadı! Terör örgütüne ağır darbe: 17 terörist etkisiz hale getirildi

PKK/YPG terör örgütünün dün Zeytin Dalı bölgesinde gerçekleştirdiği sızma girişimi Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından fark edilmiş, teröristlerle sıcak temas sağlanmıştı.

Çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un şehit olmasının ardından teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri hemen ateş altına alındı. Ateş destek vasıtalarının atışları sonucu 6 terörist etkisiz hale getirildi.



Sonrasında bölgeye İHA/SİHA ve destek unsurları sevkinin ardından komandolar tarafından operasyon başlatıldı.

İHA ve SİHA'ların bölgeyi detaylıca taramasının ardından kaçan teröristlerin yerleri tespit edildi. Ateş destek vasıtalarıyla bölgenin ateş altına alınmasının ardından komandoların operasyonu sonucunda 11 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Böylece sızma girişi sonrasında başlatılan operasyonda öldürülen terörist sayısı 17'ye çıktı, Mehmetçik silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmamış oldu.

MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz Kahraman Silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un kanı yerde bırakılmadı.Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 17 oldu." açıklamasında bulundu.

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