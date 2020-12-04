Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması: Meşru bir mazeretin varlığı farziyetini düşürür

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Cuma namazına ilişkin Twitter hesabından son dakika açıklaması bulundu. "Bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir." denilen açıklamada, "Meşru bir mazeretin varlığı, Cuma namazının farziyetini düşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve teması' olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur." denildi.