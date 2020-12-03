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Afrin şehidi memleketine uğurlandı

Zeytin Dalı Bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade 'un naaşı düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2020
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Afrin şehidi memleketine uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun için Hatay Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Törende şehit Uzman Çavuş Mehmet Altun'un Türk bayrağına sarılı naaşı saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından silah arkadaşlarının omzunda askeri uçağa taşınarak memleketi Mardin'e uğurlandı.



Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, Vali Yardımcısı Şenol Bozacıoğlu, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ufuk Bilgen, İl Emniyet Müdür Vekili Ozan Gün, 2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan, ilgili kurum müdürleri ve şehidimizin silah arkadaşları katıldı.

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