Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un ailesine başsağlığı mesajı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un ailesine başsağlığı diledi.
GÜNDEM DHA
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.