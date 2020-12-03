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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika haberi... Başkan , Harekat bölgesinde şehit olan 'un ailesine başsağlığı diledi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 03.12.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un ailesine başsağlığı mesajı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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