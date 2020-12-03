03 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İran'dan ABD ve Avrupa'ya nükleer anlaşma resti

İran'dan ABD ve Avrupa'ya nükleer anlaşma resti

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Zarif: “ ve Avrupa nükleer anlaşmaya dönerse biz de anlaşmaya bağlı kalırız”

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
ABONE OL
İran'dan ABD ve Avrupa'ya nükleer anlaşma resti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ve Avrupa'nın taahhütlerine uymaları halinde İran'ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya tam bağlı kalacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, video konferans yöntemiyle MED Akdeniz Diyalog Forumu'na katıldı. Zarif, ABD ile yeniden bir müzakere yapmayacaklarını belirterek, "Daha önce 2 yıl müzakere yaptık. Müzakere süreci bitti. Başka bir müzakere olmayacak. Balistik füze ve bölgesel faaliyetler müzakere konusu yapılmadı" dedi.

Konuşmasında Avrupa ülkelerine de seslenen Zarif, İran'ın füze kapasitesinin müzakere konusu olmayacağını belirterek, "İran'ın füze sanayisini müzakere konusu yapmak istiyorlarsa önce kendileri bölgeye silah satışlarını sonlandırsınlar. Batılı ülkeler bölgede işledikleri kötülükleri sonlandırana kadar bu konularda sessiz kalmalıdırlar" ifadelerini kullandı.

Zarif, ABD ve Avrupa'nın taahhütlerine uymaları halinde İran'ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya tam bağlı kalacağını söyledi. Avrupa ülkelerinin ABD karşısında istenilen direnci gösteremediklerini belirten Zarif, "Avrupa, ABD yaptırımlarına boyun eğdi. Onlar anlaşmaya bağlı kaldıklarını söylüyorlar. Ancak biz İran'da herhangi bir Avrupalı şirketi görmüyoruz ve İran'dan petrol aldıklarına da şahit olmadık" diyerek Avrupa ülkelerini eleştirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA