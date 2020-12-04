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Didim'de CHP'li belediye Rum Ortodoks kilisesinin 2 kapısına duvar ördü

İş isteyen bir kadına tecavüz etmesiyle gündem olan 'in 'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay şimdi de tarih katliamıyla gündemde geldi. Belediye, ilçedeki kilisesinin 3 kapısından 2'sini duvar örerek kapattı. Üstelik bunu alkollü restorana ruhsat vermek için yaptı. ve Müdürlüğü'nün şikayeti sonrası ise duvarlar kaldırıldı.

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Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Didim'de CHP'li belediye Rum Ortodoks kilisesinin 2 kapısına duvar ördü

Didim'in Akbük Mahallesi'ndeki 150 yıllık Kilisesi'nin 3 kapısından 2'si, eylül ayında, iddiaya göre alkollü restorana ruhsat verilmesi için 'nce tuğlayla örülerek kapatıldı.

SUÇ DUYURUSUNUN ARDINDAN DUVARLAR YIKILDI

Bunun üzerine ve Müdürü Doç. Dr. , kilisenin Müdürlüğü'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisini istedi. Yapılan tahsis işlemlerinden sonra kiliseyi inceleyen Tuncer, Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından Rum Ortodoks Kilisesi'nin örülen 2 kapısı, Didim Belediyesi ekipleri tarafından geçen hafta içerisinde açılarak yeniden eski haline getirildi. Duvarların kaldırılmasıyla birlikte Aydın Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Didim Kaymakamı Halil Avşar ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, kilisede incelemede bulundu.

"MİLET MÜZESİ'NİN ŞUBESİ OLACAK"

Tarihi tekrar canlandıracaklarını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Rum Ortodoks Kilisesi önemli bir yapımızdır. Geçtiğimiz günlerde kilisenin kapılarına bir tahribat yapıldığını tespit etmiştik. Bu tahribatın, kim tarafından yapıldığının belli olması için Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştuk.

Adli süreç devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içinde kilisenin kapılarına yapılan tahribat, Didim Belediyesi ekipleri tarafından ortadan kaldırıldı. Girişler, eski haline getirildi. Bölgenin turizme yapacağı katma değer konusunda Didim Kaymakamlığı ve STK'larla Aydın Valiliği bünyesinde bir çalışma yürütüyoruz.

Bölgeyi, Didim turizmine kazandırma noktasında bazı projelerimiz var. Kısa zamanda restorasyon çalışmasıyla tamamlanacak.

Burayı, Milet Müzesinin şubesi olarak değerlendirmeyi amaçlıyoruz.

Henüz karar kesinleşmiş değil; ancak yapının turizme kazandırılmasını düşünüyoruz" dedi.

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