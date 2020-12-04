Didim'de CHP'li belediye Rum Ortodoks kilisesinin 2 kapısına duvar ördü

"MİLET MÜZESİ'NİN ŞUBESİ OLACAK"

Tarihi tekrar canlandıracaklarını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Rum Ortodoks Kilisesi önemli bir yapımızdır. Geçtiğimiz günlerde kilisenin kapılarına bir tahribat yapıldığını tespit etmiştik. Bu tahribatın, kim tarafından yapıldığının belli olması için Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştuk.