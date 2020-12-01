Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
Rus Donanması’na ait 630 borda numaralı savaş gemisi “Inghusheita” İstanbul Boğazı’ndan geçti. Sahil güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisi, yaklaşık 1 saat sonra Karadeniz’e açılırken güvertesinde ise askerlerin olduğu görüldü.
GÜNDEM İHA
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Rus Donanması'na ait 630 borda numaralı savaş gemisi "Inghusheita" saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Geçişine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botun eşlik ettiği savaş gemisi, yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.
Geminin geçişi esnasında güvertesinde askerler olduğu görüldü.
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