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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

’na ait 630 borda numaralı savaş gemisi “Inghusheita” ’ndan geçti. botunun eşlik ettiği savaş gemisi, yaklaşık 1 saat sonra ’e açılırken güvertesinde ise askerlerin olduğu görüldü.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 01.12.2020
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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması'na ait 630 borda numaralı savaş gemisi "Inghusheita" saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Geçişine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botun eşlik ettiği savaş gemisi, yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.

Geminin geçişi esnasında güvertesinde askerler olduğu görüldü.

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