Koronavirüs pazarı olumsuz etkiledi: İkinci el araç bulamayabilirsiniz

Koronavirüs salgını, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündelik hayatın yanı sıra ekonomiyi etkiledi. Dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretime ara vermesi, Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el araç piyasasını da etkiledi.

Halk, otomobilde fiyatların düşmesini beklerken, bu durum galerilerde durgunluğa neden oldu. Sektör temsilcileri, faizlerin düşmesinin ardından halkı, araç bulamayacakları konusunda uyarıdı.