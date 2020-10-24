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Mustafa Sarıgül parti için ilk adımı attı! Türkiye Değişim Partisi geliyor

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Giriş: 24.10.2020 01:46
Güncelleme:24.10.2020 01:52
CHP'de Muharrem İnce depremi sürerken, partinin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirme kararı aldı. Partinin adının 'Türkiye Değişim Partisi' olacağı belirtilirken, ilk adımı atan Sarıgül, partinin İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat'ı atadı.

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