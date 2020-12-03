İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Türkiye Gazetesi ile Türkiye Gazetesi köşe yazarı Fuat Uğur'a hakaret etti.

Ekrem İmamoğlu; Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın Fuat Uğur'u ima eden ve "Gazeteci demeli miyiz? Bilmiyorum" şeklindeki sözlerine "Gazeteye gazete demeli miyiz? Ben emin değilim ama" iddiasında bulundu ve Türkiye Gazetesi ile yazarı Fuat Uğur'a hakaret etti.

UĞUR: "'GAZETECİLİĞİ' JOE BİDEN'DAN TESCİLLİ ŞİRİN PAYZIN'LA BENİM GAZETECİLİĞİMİ SORGULADILAR"

SABAH'a konuşan Fuat Uğur; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine hakaret ettiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Ne için, çok merak ettim? FETÖ'nün kumpasını ortaya çıkardım diye mi? 'Gazeteciliği' Joe Biden'dan tescilli Şirin Payzın adındaki kişiyle al gülüm ver gülüm yaparak akıllarınca benim gazeteciliğimi sorguladılar" dedi.

HALK TV'DE TÜRKİYE GAZETESİ VE YAZARINA HAKARET

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de Türkiye Gazetesi köşe yazarı Fuat Uğur hakkında ağır hakaretlerde bulundu.

Programı sunan Şirin Payzın, Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur hakkında "Köşe yazarı, gazeteci demeli miyiz? Bilmiyorum" iddiasında bulundu. Ekrem İmamoğlu da, Şirin Payzın'ın sözlerine üzerine Türkiye Gazetesi'ne hakarette bulundu ve "Ya da gazeteye, gazetede demeli miyiz ben emin değilim" iddiasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu; Fuat Uğur'un yazdığı yazı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

UĞUR: BENİ KORKUTACAĞINI, FİKİRLERİMİ YAZMAMA ENGEL OLABİLECEĞİNİ SANIYORSA CİDDİ BİR YANILGI İÇİNDE

SABAH'a konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şirin Payzın'ın hakaretlerine boyun eğmeyeceğini belirterek, "Hakaret ederek, hakkımda suç duyurusunda bulunarak beni korkutacağını, fikirlerimi yazmama engel olabileceğini sanıyorsa ciddi bir yanılgı içinde. Ayıptır, utansın evvela" dedi.

Fuat Uğur, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alaattin Çakıcı'ya yönelik suçlamalarını bahane etmeyi planlayan FETÖ'nün, bir kripto kamikazesiyle tıpkı Karlov suikastındaki gibi hazırlık içinde olduğunu, amacın PKK ve FETÖ'cülerin de katılımıyla Gezi'nin beş kat büyüklüğünde isyanlar zinciri başlatarak Türkiye'yi karıştırmak olduğunu, Irak, Suriye ve Türkiye'de bir PKK devleti kurmayı hedeflediklerini anlatıyorum."

"Benim dört gün önceki yazım hem Türkiye'ye, devlete, hem de CHP Genel Başkanı'na 'FETÖ oyununa gelmeyin' uyarısıydı. Ama ses, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi ve anlattıklarımı 'aşağılık iddialar' olarak niteleyerek ve bana hakaret ederek hakkımda suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Ne için, çok merak ettim? FETÖ'nün kumpasını ortaya çıkardım diye mi?"

"Gazeteciliği' Joe Biden'dan tescilli Şirin Payzın adındaki kişiyle al gülüm ver, gülüm yaparak akıllarınca benim gazeteciliğimi sorguladılar. Tüm bunlar bana çok ilginç geldi. Bir tezgâhı bozduğumdan daha çok emin oldum artık. Hayret gerçekten, FETÖ'ye vuruyorum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. Bakıyorum ses, beslediği Tele-1 kanalının sahibi Merdan Yanardağ'dan 'Cemaatten (FETÖ diyemiyor) Adem Yavuz Arslan da Fuat Uğur'un iddialarını yalanladı' diyerek geliyor. Şaka gibi. Pervasızlık akıl almaz boyutta."

"Nitekim şimdi kendisi için bir suikast senaryosu yazdırıp sahneye koydurduğu İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamalarıyla ortaya çıktı. Kızgınlığı bundan. Hakaret ederek, hakkımda suç duyurusunda bulunarak beni korkutacağını, fikirlerimi yazmama engel olabileceğini sanıyorsa ciddi bir yanılgı içinde.. Ayıptır, utansın evvela.. Ülkemin milli çıkarlarını ve hamlelerini iki elim kanda olsa da savunacak ve takoz koyanlarla kim olursa olsun mücadele edeceğim."