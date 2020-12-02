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Son dakika: MEB'den LGS ve YKS sınavları hakkında flaş açıklama: Müfredatta değişiklik olacak mı?

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı () gibi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu tutulacağını bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika: MEB'den LGS ve YKS sınavları hakkında flaş açıklama: Müfredatta değişiklik olacak mı?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

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