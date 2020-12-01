01 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MEB duyurdu: Açık öğretim ortaokulu ve lise sınavları ertelendi

Son dakika: MEB duyurdu: Açık öğretim ortaokulu ve lise sınavları ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan ortaokulu ve lisesi sınavları ile merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
ABONE OL
Son dakika: MEB duyurdu: Açık öğretim ortaokulu ve lise sınavları ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile MEB merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavının, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır" denildi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
MEB son dakika: Açık öğretim sınavları iptal mi? 5-6 Aralık AÖL sınavları ertelendi mi? Sınav online mı yapılacak? MEB SON DAKİKA: AÇIK ÖĞRETİM SINAVLARI İPTAL Mİ? 5-6 ARALIK AÖL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ? SINAV ONLİNE MI YAPILACAK?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA