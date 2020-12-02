Bankalardan flaş koronavirüs düzenlemesi! Bankalarda mesai saatleri değişti
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerden biri de kamuda çalışma saatlerindeki değişiklik oldu. Kamudaki değişikliğin ardından bankacılardan da flaş koronavirüs hamlesi geldi. Bankacıların da mesailerine koronavirüs düzenlemesi geldi.
Kovid-19 salgının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılması amacıyla kamu çalışanlarının mesai saatlerinde düzenlemeye gidilmişti.
Hal böyle olunca akıllara 'Özel sektörde de benzer bir çalışma olacak mı?' sorusu geldi. Özel sektörde konuyla ilk adım bankacılar tarafından atıldı.
Türkiye'deki bazı bankalar hem çalışanlarının hem de vatandaşın sağlığını korumak amacıyla çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bir banka Saat 10.00- 12.30 ve 13.30-16.00 arasında hizmet vereceğini ve uygulamanın bugün itibarıyla devreye alındığını duyurdu.
Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:
"Mesai saatlerinde yapılan değişlikten sonra , özel sektör için de aynı hassasiyetin alınması lazım. Çok kritik seviyeden geçiyoruz. Kamu çalışlarının mesai saati 10.00 ile 16.00 olarak belirlenmiş. Toplu ulaşımda zirve saatlerde bir azalma olmadı. Aksine kısıtlama başlarken daha da arttı.
Özel sektöre vardiya sistemi konulabilir. Örneğin özel sektörün çalışma saati kamudan önce yapılabilir veya vardiya sistemi ayarlanabilir.
Zirve saatlerde İstanbul'daki yolculukta saatte 400 bin yolcu oluşuyor. Özel sektörün mesai saatlerin 10'dan önce 4'den önce olması yapılması lazım. Kamu çalışanları ile özel sektör çalışanları arasında en az iki saatlik pay olması gerekir."
Öte yandan İzmir'de ise organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı yazılı açıklamada, daha önce toplu taşıma araçlarında yoğunluğu azaltmak amacıyla özel sektörde mesai farklılaştırılmasına gidildiğini hatırlattı.
Köşger, "OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları mesaileri 08.00- 17 00 olarak düzenlenmiştir" ifadeleri yer aldı.
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