Bankalardan flaş koronavirüs düzenlemesi! Bankalarda mesai saatleri değişti

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Mesai saatlerinde yapılan değişlikten sonra , özel sektör için de aynı hassasiyetin alınması lazım. Çok kritik seviyeden geçiyoruz. Kamu çalışlarının mesai saati 10.00 ile 16.00 olarak belirlenmiş. Toplu ulaşımda zirve saatlerde bir azalma olmadı. Aksine kısıtlama başlarken daha da arttı.