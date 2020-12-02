02 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: HSK’dan FETÖ üyesi 13 hakim ve savcıya daha ihraç

Son dakika: HSK’dan FETÖ üyesi 13 hakim ve savcıya daha ihraç

Son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, FETÖ bağlantıları tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığınca soruşturmaları yürütülen 13 ve savcının meslekten edilmesine karar verdi. , iki ay önce de 11 kişinin ihraç kararını imzalamıştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
ABONE OL
Son dakika: HSK’dan FETÖ üyesi 13 hakim ve savcıya daha ihraç

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca haklarında soruşturma yürütülen Hakim ve Savcıların ihraç kararlarını değerlendirmeye alan Hakim Savcılar Kurulu, 18 Hakim ve Savcı'nın meslek geleceğiyle ilgili kararlar aldı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından heyet, 13 Hakim ve Savcı'nın meslekten çıkarılmalarına karar verdi.

İhraç edilen Hakim ve Savcıların haklarında ByLock yazışmaları, ankesörlü hat incelemeleri ve FETÖ soruşturmalarında elde edilen ifadeler ile HSK'ya ulaşan ihbarlar bulunduğu öğrenildi. Kurul, Ekim ayında 8 Hakim ile 3 Cumhuriyet Savcısı'nı meslekten ihraç etmişti.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Son dakika: HSK Yargıtaya 11 yeni üye seçti SON DAKİKA: HSK YARGITAY'A 11 YENİ ÜYE SEÇTİ
FETÖ ile mücadelenin kritik ismine bir görev daha! Hasan Yılmaz HSK üyesi oldu FETÖ İLE MÜCADELENİN KRİTİK İSMİNE BİR GÖREV DAHA! HASAN YILMAZ HSK ÜYESİ OLDU
Son dakika: HSK tarafından meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2si gözaltında SON DAKİKA: HSK TARAFINDAN MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN 11 HAKİMDEN 2'Sİ GÖZALTINDA

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA