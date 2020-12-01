01 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: ÖSYM duyurdu! ALES, YÖKDİL ve 6 sınav daha ertelendi

Son dakika: ÖSYM duyurdu! ALES, YÖKDİL ve 6 sınav daha ertelendi

Son dakika haberine göre , Kovid-19 tedbirleri kapsamında /2, /2, , e-YDS/13, DİB-MBSTS, ve sınavlarını erteledi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
ABONE OL
Son dakika: ÖSYM duyurdu! ALES, YÖKDİL ve 6 sınav daha ertelendi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."

Öte yandan ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: MEB duyurdu: Açık öğretim ortaokulu ve lise sınavları ertelendi SON DAKİKA: MEB DUYURDU: AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU VE LİSE SINAVLARI ERTELENDİ
MEB son dakika: Açık öğretim sınavları iptal mi? 5-6 Aralık AÖL sınavları ertelendi mi? Sınav online mı yapılacak? MEB SON DAKİKA: AÇIK ÖĞRETİM SINAVLARI İPTAL Mİ? 5-6 ARALIK AÖL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ? SINAV ONLİNE MI YAPILACAK?
Son dakika: ALES sınavı ertelendi mi? 2020 AÖL, DUS, YÖKDİL, DİB-MBSTS, DHBT sınavı iptal mi? Genelge sınav açıklaması... SON DAKİKA: ALES SINAVI ERTELENDİ Mİ? 2020 AÖL, DUS, YÖKDİL, DİB-MBSTS, DHBT SINAVI İPTAL Mİ? GENELGE SINAV AÇIKLAMASI...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA