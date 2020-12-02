



"İNSAN HARAKETLİLİĞİ VİRÜSÜ YAYIYOR"

Gündüz, virüse karşı aşı çalışmalarının devam ettiğini anımsattı.

Toplumun aşılanmasıyla belki bir miktar rahatlama olacağını, bu durumun insanları rehavete sevk etmemesi gerektiğini anlatan Gündüz, şunları kaydetti:

"Şu anda aşılar test aşamasında. Denemeler devam ediyor. Aşının test çalışmasının yapılması toplumu rehavete sevk etmemeli. Tedbirlere, hele hele bu kış aylarında, bu soğuk günlerde sonuna kadar dikkat etmeliyiz. Toplum rehavete kapılırsa vaka sayıları gerçekten daha da artabilir. İnşallah önümüzdeki aylarda bizim toplumumuza da aşı uygulanacak ancak aşı uygulanıncaya kadar tedbirleri elden bırakmamalıyız, rehavete asla kapılmamalıyız."

Gündüz, pozitif vaka sayısı yükseldiğinde hastaneye yatması gereken ağır aktif hasta sayısının da arttığına işaret etti.

Bu durumun yoğun bakımların doluluk oranlarını da artırdığını anlatan Gündüz, "Sağlık çalışanlarına toplumumuzun vereceği en büyük destek, bu hastalığa karşı tedbir almaları ve bunları rehavete kapılmadan sıkı sıkıya uygulamalarıdır. İnsan haraketliliği bu virüsü yayıyor. Virüs kendiliğinden yayılmıyor." dedi.

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