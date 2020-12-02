Rize-Artvin havalimanı ne zaman açılacak? Yüzde 85'i bitti

"Hepsi bizden direkt uçuşlar talep etmeye başladı. Bunu değerlendirerek havalimanı yanında dolguya müsait 600 dönümlük alanın doldurularak sosyal, kültürel ve tamamen dinlenme amaçlı rekreasyon alanı olmasını talep ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla iş kapsamına alındı. Yeni alanla birlikte altyapı inşaatımız yüzde 85'den 73'e gerilemiş gibi görünüyor ama bu, bize çok şey kazandıracak bir alan. Bitişinde de bir süre uzatımı olmayacak. Rize ve ülkemiz çok şey kazanmış oldu."

"DÜNYADAKİ EN GENİŞ GÖVDELİ UÇAKLARIN DAHİ İNEBİLECEĞİ BİR PİST"

İnşaatın üç vardiya şeklinde devam ettiğine dikkati çeken Çeber, "Yaklaşık 400 iş makinesi ile 600-700 işçi kardeşimiz pandemi kurallarına uygun olarak çalışıyor. Toplamda 85,5 milyon ton dolgu yapılıyordu. Yeni 600 dönüm ile 100 milyon tona çıktı. 3 bin metrelik pistimizin dolgusu 2 ay önce bitti. Bütün ağır iş makineleri oturum tamamlansın diye gidiş-gelişlerini orada yapıyor. Pist, dünyadaki en geniş gövdeli uçakların dahi inebileceği bir pist." değerlendirmesinde bulundu.