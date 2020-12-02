Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan sürpriz karar: Bakan Koca başkanlığında bugün toplanıyor! Gündemde aşı var

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanacak. Toplantıda, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün aşı gündemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.

GÜNDEMDE AŞI VAR

Toplantıda, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.