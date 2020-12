Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına gelen 4 binin üzerinde projeden 765 tanesine toplam 90 milyon TL proje desteği sağlayacak.

Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına yoğun talep gelince 35 milyon TL olan destek paketi 90 milyon TL'ye yükseltildi. Gençlik Projeleri Destek Programı Gönüllülük, Kişisel Gelişim, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Kitap Kahve, Kültür ve Sanat, Yenilikçi Fikirler, Çevre ve Hayvanların Korunması olmak üzere 8 farklı başlık içeriyor.



"GENÇLER BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ, GENÇLERİMİZİN İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK BİZİM GÖREVİMİZ"

Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak gençlere sadece moral motivasyon değil, gerektiğinde finansal destek de verdiklerinin altını çizerek, "Gençler bizim yarınlara olan yürüyüşümüzde, güçlü Türkiye iddiamızda en büyük gücümüz. Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki; 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.' Gençlerimizin işlerini kolaylaştırmak Bakanlık olarak bizim görevimiz. Maddi - manevi tüm desteğimizle her zaman gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizin yarınlara daha donanımlı, daha güçlü hazırlanmaları adına girişimci gençler olarak yetişmeleri için her türlü çabayı sarf ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Gerek Bakanlık gerekse de diğer kurumlarla işbirliği halinde proje destekleri veriyoruz. Gençlerimize, 'Fikir senden, destek bizden' diye seslenerek, fikrin varsa gel diyoruz. Gençlerimize gerek bireysel anlamda gerekse de sivil toplum kuruluşları olarak desteklerimiz sürecek. Fikri olan gençlerimizin her daim yanında olduğumuzu bilmelerini isterim" ifadelerini kullandı.