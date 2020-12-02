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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığından yeni tedbirlere ve sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama

Son dakika: İçişleri Bakanlığından yeni tedbirlere ve sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama

resmi sitesinde yeni tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili merak edilenleri 'soru-cevap' başlıkları altında topladı.

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Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika: İçişleri Bakanlığından yeni tedbirlere ve sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama

tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamarıyla ilgili merak edilen soruları resmi internet sitesinden cevapladı. Bakanlığın sitesinde yer alan "soru-cevap" kısmında vatandaşlar bilgilendirildi.

LOKANTA VE RESTORANTLAR

YÜZME HAVUZU, HAMAM, SİNEMA, LUNAPARKLAR...

PASTANELER VE TATLICILAR

OTEL VE KONAKLAMA

CEMEVLERİ

Sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor! Kısıtlama hangi günlerde uygulanacak? Kısıtlamadan kimler muaf olacak? SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLIYOR! KISITLAMA HANGİ GÜNLERDE UYGULANACAK? KISITLAMADAN KİMLER MUAF OLACAK?

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