Son dakika: İçişleri Bakanlığından yeni tedbirlere ve sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı resmi sitesinde yeni koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili merak edilenleri 'soru-cevap' başlıkları altında topladı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamarıyla ilgili merak edilen soruları resmi internet sitesinden cevapladı. Bakanlığın sitesinde yer alan "soru-cevap" kısmında vatandaşlar bilgilendirildi.
LOKANTA VE RESTORANTLAR
YÜZME HAVUZU, HAMAM, SİNEMA, LUNAPARKLAR...
PASTANELER VE TATLICILAR
OTEL VE KONAKLAMA